Rego se ha preguntado cómo es posible que nadie haya hecho nada para evitar que Netanyahu, "el genocida" y "criminal de guerra", haya terminado interviniendo en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, ha dicho en un coloquio sobre el caso del filántropo propalestino James 'Fergie' Cox Chambers Jr.

La ministra ha contrapuesto esta "impunidad" con el escrutinio al que se somete a quienes apoyan la causa palestina, en referencia a Chambers Jr., detenido en España y reclamado por EE.UU. por delitos de blanqueo, posible financiación de la organización terrorista palestina Hamás y participar en una protesta contra una empresa israelí.

"Ya no estamos en tiempos de grises, estamos en tiempos en los que nos estamos jugando las democracias, estamos jugándonos los derechos humanos, estamos jugándonos muchísimas libertades", ha añadido.

En esta línea, ha denunciado que un genocidio se sostiene cuando hay una comunidad internacional "que mira a otro lado" y potencias como Estados Unidos financian armamento para "aniquilar un pueblo" y "destruir vidas".

Para cerrar su intervención, Rego ha advertido de que "después de lo ocurrido en Gaza, todo es posible", y ha precisado que hablaba a título personal y no en representación del Ejecutivo, tras subrayar que la decencia y la ética exigen comprometerse. "Yo sí me comprometo", ha concluido.