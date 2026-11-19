"La sentencia reconoce la discriminación, la persecución y los crímenes que los rohinyás han sufrido durante muchos años. También renueva la esperanza en que su caso no haya caído en el olvido", valoró en un comunicado el jefe del Mecanismo Independiente de Investigación para Birmania, Nicholas Koumjian.

La misión recopiló algunos de los informes y testimonios que la CIJ ha tenido en cuenta a la hora de emitir su sentencia.

"La sentencia constituye un hito fundamental, pero no representa el final del proceso de rendición de cuentas", subrayó Koumjian, quien animó a la comunidad internacional a actuar una vez conocida la sentencia y a Birmania a acatar las obligaciones impuestas por la corte de La Haya.