El Ministerio de Justicia y Paz, a través de la Dirección de la Policía Penitenciaria, informó en un comunicado que el recluso, de 36 años, fue víctima el pasado lunes de una agresión, en apariencia, por parte de tres sujetos identificados mediante la revisión de los sistemas de videovigilancia.

"Falleció mientras se encontraba internado en el área de agudos del Hospital México, al ser la 1:05 a. m. De acuerdo con el reporte preliminar, presentaba fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal", según la nota.

Uno de los sujetos que presuntamente participó en la agresión figura como sospechoso del asesinato del subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora, explicó el ministerio.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, inspeccionó la semana pasada la megacárcel -que está inspirada en el modelo contra las pandillas que implementó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele-, tras recibir denuncias de supuestos malos tratos hacia los reclusos.

Tanto el Gobierno pasado de Rodrigo Chaves (2022-2026) como el actual de Laura Fernández (2026-2030), del mismo movimiento político, han criticado con frecuencia al fiscal general y al Poder Judicial, a quienes responsabilizan de la inseguridad del país y de defender más los derechos de los delincuentes que los de las víctimas.

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El pasado 14 de octubre, la presidenta costarricense inauguró el primer módulo del Cacco con capacidad para 1.020 privados de libertad y anunció que se espera que para diciembre próximo estén listos los restantes cuatro, con lo cual se alcanzaría la capacidad máxima de 5.100 presos.

La mandataria se comprometió a que en la cárcel se respetarán los derechos humanos de los privados de libertad y rechazó las críticas de la oposición y de diversas organizaciones sobre las condiciones en las que permanecerán los presos.

Según la información oficial, el Cacco dispone de videovigilancia las 24 horas y presencia policial estratégica en pasarelas y puntos de control para supervisar los movimientos de la población penitenciaria y prevenir cualquier intento de vulnerar la seguridad del complejo.