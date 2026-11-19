La entidad se ha presentado este jueves en Barcelona en un acto con su presidente, Diego Miñano; el periodista de TV3 especializado en Oriente Medio Joan Roura; la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, y la presidenta de la Comunidad Palestina de Cataluña, Natalia Abu-Sharar.

La asociación, que nace a partir de la experiencia previa de plataformas como Juristas por Palestina, Periodistas contra el Genocidio y la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, combina el periodismo de investigación, la acción jurídica y la comunicación para seguir el rastro de contratos, rutas comerciales y decisiones institucionales.

En este sentido, Miñano ha destacado que los profesionales que integran Hadaf ya han conseguido frenar el envío, según calculan, de más de 2.280 toneladas de acero para uso militar a Israel desde julio de 2025 gracias a la querella contra la siderúrgica Sidenor.