Con las voces en inglés de Amanda Seyfried, Daniel Radcliffe, Ali Wong, Stephanie Hsu o Bette Midler, la cinta dirigida por Alyce Tzue y John Ripa imagina cómo se hubiera desarrollado la historia si los planes del hada madrina no hubieran salido como estaban previstos y el romance entre el príncipe y la protagonista se hubiera puesto en peligro.

En declaraciones a EFE, Seyfried (voz en inglés de Cenicienta) dijo que, como en este caso, en los cuentos tradicionales "hay muchos personajes" que se pueden revisitar para darle la vuelta a las historias y contar nuevas perspectivas.

Algo similar opina Bette Midler (voz del hada), para quien "los cuentos de hadas son tan antiguos y los personajes tan icónicos" que el hecho de transformarlos es "mágico de alguna manera" y permite al espectador "ponerse en los zapatos de otro".

Para Wong (voz de la hermanastra Lilith) volver a un incidente de Cenicienta y las hermanastras es "muy real" si se tiene en cuenta que se trata de una historia para niños, quienes "no son maduros todavía" y hacen "cosas malas entre ellos" que "pueden cambiar" el curso de la relación porque siempre "recuerdas si te trataron mal".

En la película, las hermanastras son representadas con un origen asiático. En la visión de Stephanie Hsu (voz de la hermanastra Margot), importa "quién cuenta la historia de quién" porque es eso lo que determina "lo que se cuenta y cómo se cuenta".

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La trama arranca cuando la hermanastra Lilith se cansa de vivir a la sombra de Cenicienta y roba la varita mágica del hada madrina para poder asistir al baile del príncipe, al que previamente no había sido invitada, por lo que se fabrica su propio vestido y carruaje que la lleva hasta el palacio.

Junto a su hermana Margot, sabotea el evento real y destruye el cuento tal y como se conoce, lo que deja al reino bajo la tiranía de Priscilla, una villana con la voz de la comediante Nikki Glaser que aprovecha la ocasión para quedarse con el trono.

Para remediarlo, Lilith se ve obligada a aliarse con Cenicienta, luchar contra troles sobre ruedas, dejar atrás a los esbirros y escapar de un bosque siniestro en una aventura con la que se busca salvar al reino y, por el camino, la relación que las une a ambas.

La producción de 'Hermanastras' duró seis años, llegaron a participar hasta 700 personas de todo el mundo y está pensada para que el público se sienta "inspirado a defender a alguien que ha sido ignorado", así como a quienes dejaron de "creer en el felices para siempre", según cuentan sus directores en una carta remitida a los medios.