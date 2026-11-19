Matviichuk ha recibido el Premio Internacional del diario ARA, en una gala celebrada en el Palau de la Música, en Barcelona, con la presencia del presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Salvador Illa, y el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull.

Distinguida por su tarea en defensa de las víctimas civiles de la guerra y en favor de la paz, Matviichuk ha advertido de que "los regímenes autoritarios modernos no tienen una ideología común".

"Sin embargo, promueven narrativas comunes, atacan ideas humanísticas como la libertad de prensa", ha denunciado.

Y, con el desarrollo de la IA, la gente se ha vuelto "más vulnerable ante las manipulaciones externas", hasta tal punto que se pierde "la capacidad para distinguir entre verdad o mentira", por lo que ha reivindicado el papel que juega el periodismo.

Por su parte, Salvador Illa ha asegurado que la guerra en Ucrania "acabará y la paz llegará": "Cataluña estará con Ucrania hasta que eso se haga realidad", ha garantizado el presidente catalán, que ha expresado su voluntad de que "Cataluña participe en la reconstrucción del país" una vez finalice la guerra.

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Illa ha aprovechado su intervención para felicitar al diario Ara por su "buen periodismo", en tiempos en que "la desinformación y la manipulación" representan una "amenaza" para la democracia.