El Cetcam fundamenta esa conclusión en la prolongada ausencia de Ortega, de 81 años, quien reapareció en público hace diez días en un acto oficial de 25 minutos en el que caminó a marcha lenta, con pasos cortos, con un ramo de flores que confundió con un micrófono y de la mano de Murillo.

El mandatario, con tres décadas en el poder, reapareció tras más de dos meses de ausencia, mientras delega cada vez más en Murillo en medio de dudas sobre su salud, lo que reabre las incertidumbres sobre la sucesión, según los analistas.

“La sucesión por la ausencia física de Ortega es un momento sumamente delicado y coloca al régimen en un alto riesgo porque no hay seguridad absoluta de que Rosario Murillo logre mantener el control sobre todas las variables del poder debido a la falta de legitimidad y animadversión que ha cultivado ampliamente”, sostuvo el grupo de expertos.

Por ello, continuó el centro de pensamiento, Murillo se ha dado a la tarea de reestructurar el sistema de dispositivos para la vigilancia y persecución dentro y fuera de Nicaragua, a fin de impedir la conformación de cualquier alternativa política que amenace el traspaso de poder en el momento crítico.

Las nuevas purgas en el Poder Judicial, el nombramiento de una nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la destitución de un amplio grupo de oficiales en la Policía y la juramentación de miles de policías voluntarios meses atrás se inscriben en esa lógica, anotó el Cetcam.

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Para los analistas, ascender a la cima en la pirámide del poder es uno de los mayores deseos de Murillo desde hace tiempo y recordaron que dio los primeros pasos en 1998 cuando, tras la denuncia de abuso sexual de su hija Zoilamérica en contra de Ortega, decidió respaldar a su marido, entonces figura principal del sandinismo en la oposición.

Según el centro de estudios, ahora que Ortega se encuentra deteriorado de salud, Murillo y su círculo más cercano son conscientes de esa situación y del desenlace que puede ocurrir en cualquier momento.

Por esa razón, durante los años más recientes se ha dedicado a crear las condiciones necesarias para que nada le impida asumir plenamente el poder ante la eventual ausencia de Ortega, sin conflictos ni obstáculos, valoró el Cetcam.

Una de las más importantes y visibles es crear un marco jurídico e institucional que la respalde y se subordine a su voluntad, proceso que se aceleró desde 2025 con la imposición de una nueva Constitución que cambia el tipo de régimen político, argumentó la entidad, que advirtió de que “los cambios no son menores porque efectivamente establecen los cimientos de una dictadura dinástica”.

Esas enmiendas destacan por la creación de las copresidencias, la degradación de los demás poderes estatales a la categoría de órganos bajo la coordinación de la Presidencia, la subordinación de los gobiernos municipales y regionales, y el reforzamiento de la jerarquía directa sobre las fuerzas armadas y policiales, entre otros aspectos.

Según los expertos, Murillo ha procurado crear las condiciones óptimas para su ascenso pleno al poder tratando de conjurar todos los riesgos posibles.

“Pero hay algo que no logra conseguir”, añaden, y es que no ha logrado revestirse “con un halo de legitimidad” ni dentro del sandinismo, ni ante los poderes fácticos, ni ante la ciudadanía en general, lo que la situaría al frente de “una dinastía con pies de barro”.