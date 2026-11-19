En una rueda de prensa en la residencia presidencial, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, explicó que el proyecto busca “principalmente mantener el funcionamiento” de las empresas “rentables” del Grupo Vázquez, un conglomerado de más de 20 firmas encabezado por Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno, que está en prisión preventiva por este caso.

La iniciativa crea “la administración temporal de sociedades vinculadas” y un consejo integrado por representantes del Poder Ejecutivo y del Banco Central del Paraguay (BCP), que tendrá a su cargo la evaluación de cada empresa y la designación de un administrador.

Riquelme dijo que el proyecto busca "salvaguardar" el patrimonio de las empresas y los empleos.

El BCP anunció el 3 de noviembre pasado el comienzo de un procedimiento de resolución contra Ueno, tras detectar que el índice de solvencia del banco, que recibió millonarios fondos públicos, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.

La crisis derivó en la destitución del presidente Santiago Peña en un juicio político. Peña está en prisión preventiva, imputado por presunta asociación criminal, administración en provecho propio y lesión de confianza. La Justicia también investiga al ahora extitular del BCP Carlos Carvallo y a varios exejecutivos del banco.

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Por su parte, el asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, refirió en la misma conferencia de prensa que el proyecto de ley, si llega a aprobarse en el Congreso, tendrá una vigencia de ocho meses.

La caída de Ueno dejó sin empleo a unas 7.000 personas de compañías vinculadas a este banco privado con sede matriz en Paraguay, así como en Argentina, México, Nicaraguay y Panamá, reveló el 10 de noviembre la ministra paraguaya de Trabajo, Mónica Recalde.

La segunda medida beneficiará a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que tenían sus ahorros en Ueno y que aún deben esperar un tiempo más para recuperarlos, quienes podrán acceder a líneas de crédito con fondos de la estatal Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), anunció Riquelme.

El objetivo es "desembolsar liquidez a las mipymes" y que puedan seguir operando en vísperas a las fiestas de Navidad y año Nuevo, añadió el ministro.

El BCP ha completado el pago a más de 1,8 millones de ahorradores que tenían en el banco hasta 40 salarios mínimos -unos 121.760.000 guaraníes (unos 19.600 dólares)- mediante el desembolso de aproximadamente 644 millones de dólares del el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Ese fondo cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales o unos 228,3 millones de guaraníes (38.622 dólares) por persona física o jurídica.