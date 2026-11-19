"Yo creo que ha sido un proceso hermoso, inédito para el país, se postularon 1.343 personas hasta las 11 de la noche de ayer (03.00 GMT)", señaló el integrante del Comité de Postulaciones Judiciales a las afueras de la sede del Legislativo.

Se trata de uno de los procesos acordados en la mesa de diálogo y que conlleva la renovación del principal tribunal del país, que ha sido, según la oposición, desde hace años controlado por magistrados afines al chavismo.

El miércoles se finalizó la fase de presentación de candidaturas; el viernes, prosiguió Florido, se hará público el listado con el total de personas que se postularon y a partir del lunes empieza la revisión de credenciales en base a un baremo que fue aprobado por unanimidad en el comité, conformado por once diputados y doce miembros de la sociedad civil.

El legislador estima que este proceso se tome entre dos y tres días para luego dar paso al proceso de entrevistas, en el que los aspirantes pueden sumar hasta quince puntos.

Florido explicó que serán tomados en cuenta los estudios de doctorado realizados por los aspirantes, las especializaciones, publicaciones arbitradas, carrera en la docencia, incluyendo el "contacto social" para evaluar si los postulados "están en sintonía con la realidad del país".

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Igualmente, dijo que la ciudadanía podrá presentar impugnaciones contra los candidatos que deberán estar sustentadas con "pruebas fehacientes".

A su juicio, el país atendió a este llamado por la situación política actual, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Lo segundo diferente es la confianza que han sentido los venezolanos, en que esto de verdad es un proceso que va a ser vigilado por muchos ojos, no solo por los que somos diputados de la Asamblea Nacional y por la sociedad civil (...) sino que también está el proceso de negociación, también están los americanos en este caso haciendo contrapeso", añadió.

Se prevé que la designación de los nuevos jueces se concrete el próximo 11 de diciembre.

La renovación del TSJ fue uno de los primeros acuerdos en las conversaciones entre el Gobierno y una parte de la oposición iniciado tras la captura de Maduro en enero.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición y organizaciones de derechos humanos de servir al chavismo, así como de haber convalidado la cuestionada reelección de Maduro en las presidenciales de 2024, proclamada por un organismo electoral controlado por el oficialismo que no publicó las actas.