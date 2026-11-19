Según TMZ, el documento también señala que los restos del actor de 'Star Trek', fallecido el pasado 28 de octubre a los 86 años, fueron sometidos el 3 de noviembre a un proceso de hidrólisis alcalina, también conocido como cremación con agua.

La familia de Stewart anunció su muerte el mes pasado a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy", rezaba el escrito.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield (Inglaterra), una pequeña localidad industrial a orillas del río en West Yorkshire, Stewart llevó a la pantalla al legendario capitán Jean-Luc Picard en la franquicia 'Star Trek'.

Antes, había interpretado por primera vez al personaje en la serie de televisión 'Star Trek: The Next Generation' (1987-1994).

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El actor también alcanzó la cima de Hollywood con su papel del superhéroe Profesor X en la exitosa franquicia 'X-Men', personaje que retomó en 'Avengers: Doomsday', película cuyo estreno está previsto para el próximo diciembre.