Las medidas comprenden "el uso de agua con fines poblacionales y agrarios", y fueron formalizadas mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El organismo en mención precisó que las medidas estarán vigentes durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno, en principio durante sesenta días, "así como durante las prórrogas que se dispongan".

La ANA remarcó que el acceso al agua para atender las necesidades primarias "es prioritario por ser un derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas de escasez" y recordó que el Gobierno declaró la emergencia "por peligro inminente de déficit hídrico para el período de lluvias 2026-2027".

En ese sentido, la Autoridad autorizó que en las zonas comprendidas en la medida se puedan utilizar mayores volúmenes de agua subterránea, suministrarla a favor de terceros, rehabilitar pozos sin autorización previa y que las prestadoras de servicios de saneamiento puedan habilitar nuevos pozos.

Como una disposición excepcional, los distritos que cuenten con una resolución de acreditación de disponibilidad hídrica con fines poblacionales o agrarios podrán iniciar de inmediato el ejercicio del derecho de uso de agua, siempre de acuerdo con lo aprobado.

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El Gobierno de Perú también declaró la víspera en emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas con el abastecimiento de combustibles en el país por el impacto del fenómeno de El Niño, lo que comprende desde el procesamiento, la refinación y el almacenamiento, hasta la comercialización.

Al respecto, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) señaló en su más reciente informe, presentado el pasado viernes, que El Niño puede tener una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 en Perú, con un debilitamiento progresivo hasta julio del próximo año.

La Comisión aseguró que realiza una supervisión continua de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrobiológicas y biológicas-pesqueras para actualizar permanentemente sus boletines, el próximo de los cuales se emitirá el 30 de noviembre.