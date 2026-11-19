Las prisiones, cuya ubicación fue presentada hace dos semanas, están proyectadas para construirse en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, al norte de Lima, una de máxima seguridad para unos 10.000 reos; y otra para presos primarios, con capacidad para unos 14.000 reclusos.

En una rueda de prensa, posterior a la sesión del Consejo de Ministros, Álvarez dijo que han identificado dos terrenos grandes disponibles en Huaura, donde el Gobierno nacional construirá un penal "de máxima seguridad con apoyo de Estados Unidos, que va a liderar la vanguardia, a nivel latinoamericano, sobre el tratamiento de los internos".

Explicó que, en el terreno más grande, se construirá "un megapenal para reos primarios" porque el problema del sistema carcelario en el país es la "mala distribución de los internos".

El ministro dijo que los reos por delitos no violentos, recluidos en la misma prisión con internos de mayor peligrosidad, "son intimidados para que se incorporen en las bandas delictivas".

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, mencionó un reciente decreto legislativo que transfiere a su sector la protección externa de los penales, y que al tratarse de un asunto de defensa nacional van a poder construir los penales de "forma veloz", mediante un sistema de celdas modulares y mallas metálicas para bloquear la señal de celular e internet.

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Belaúnde reiteró que todas las personas que ingresen a las cárceles peruanas, incluidas las visitas, abogados o trabajadores penitenciarios, van a pasar por los controles del arco detector de metales y otro de ondas milimétricas para detectar objetos adheridos al cuerpo.

Por su parte, el ministro de Justicia agregó que su país quiere "imitar a El Salvador" en el modelo de trabajo que tienen para sus internos en granjas o caballerizas.

En ese sentido, Álvarez confía en que, en el nuevo megapenal de internos primarios, estos reos "encuentren un nuevo proyecto de vida".

No obstante, aclaró que el Gobierno considera que en Perú no hay que replicar el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), la cárcel insignia del presidente salvadoreño Nayib Bukele, ya que los niveles de criminalidad en Perú no están al mismo nivel.

El pasado 29 de octubre, Fujimori recorrió una parte de las instalaciones del Cecot, antes de reunirse con su homólogo como parte de una visita oficial a El Salvador.

A diferencia de otros funcionarios que han visitado esta prisión de máxima seguridad, Fujimori se limitó a visualizar el área de control e inspección de internos y la sala de armería, sin recorrer uno de los pasillos donde se encuentran encarcelados los líderes de pandillas.

El llamado "modelo Bukele" ha sido retomado en algunos países de América, como en el caso de Costa Rica, cuya presidenta, Laura Fernández, recientemente inauguró la megacárcel Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), con capacidad total para más de 5.000 reos de mayor peligrosidad.