Esta vez la víctima fue Annieris Salomón Batista, de 40 años, y madre de dos hijas, quien murió a manos de su pareja el pasado 16 de noviembre.

El suceso ocurrió en el hogar que ambos compartían en la localidad Merceditas, del municipio Cárdenas, en la provincia de Matanzas (oeste), detalla el informe de las activistas en las redes sociales.

El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) señala que en el pequeño asentamiento de Merceditas se han registrado este año dos hechos de violencia feminicida, y recuerda el caso de Nilda Díaz Santana, muerta el pasado 2 de octubre bajo circunstancias similares.

Las feministas lamentan el nuevo feminicidio recién reportado en la isla, "en medio de una crisis humanitaria que se prolonga desde hace demasiado tiempo" y ven que la violencia "se generaliza, el horror se vuelve cotidiano y acaba por naturalizarse".

Además refieren que les preocupa "la huella que esta dramática situación dejará en las nuevas generaciones, que crecen viendo cómo la violencia desgarra a sus familias y comunidades".

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En un informe sobre la violencia de género, Alas Tensas consideró que la crisis económica y energética que padece Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas.

Entre mayo y junio su registro sumó 17 de estos incidentes y en siete de ellos los victimarios tenían antecedentes de violencia, mientras en julio documentó ocho y otros dos en agosto.

Las feministas han reiterado su reclamo al Gobierno cubano para que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y ha confirmado que en juicios realizados en 2025 los tribunales de la isla identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas.

De acuerdo con los datos elaborados por EFE a partir de los registros de organizaciones feministas independientes, en 2025 hubo en Cuba al menos 47 asesinatos machistas.