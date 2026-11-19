"No saldremos de las salas de Antalya hasta que tengamos ese consenso, hasta que tengamos un plan que podamos presentar a las partes en nombre de los países y gobiernos a los que representan, y puedan decir: 'Sí, podemos. Podemos hacerlo. Podemos mantener el calentamiento del planeta en 1,5 grados'", afirmó el ministro de Cambio Climático y Energía de Australia, en una rueda de prensa.

Bowen hizo estas declaraciones tras conocerse el segundo borrador de la cumbre del clima (COP31) de Antalya, que rebaja sustancialmente las ambiciones climáticas respecto al primer borrador del lunes y que ha puesto en evidencia las diferencias entre los países ricos y los que están en vía de desarrollo.

"En cada hogar del mundo que nos observa en Antalya se preguntan: ¿Puede seguir funcionando la ONU? ¿Puede seguir funcionando la COP? ¿Puede seguir funcionando el multilateralismo frente a estas crisis?", se preguntó el político australiano.

"No esperamos que el borrador de decisión marco reciba el acuerdo automático de todas las partes. Así no es como funciona la COP. Esperamos que las partes nos trasladen con sinceridad en las próximas horas sus puntos de vista, preguntas, preocupaciones, aportaciones y comentarios", agregó.