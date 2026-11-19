Takaichi "le transmitió al presidente Putin la postura japonesa en diversos temas, incluida la detención de un ciudadano japonés en Yuzhno-Sajalinsk en octubre de este año", dijo el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en su rueda de prensa diaria.

El portavoz rechazó confirmar si Takaichi exigió la liberación inmediata del reportero, como publicó este jueves la agencia japonesa de noticias Kyodo, que cita a fuentes cercanas.

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, ya pidió la liberación del periodista a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante un encuentro en los márgenes de la reunión de cancilleres del G20 en Estados Unidos a finales de octubre.

El encuentro este miércoles entre Takaichi y Putin, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en China, duró unos 30 minutos y es el primer cara a cara entre los líderes de Japón y Rusia desde septiembre de 2019.

La conversación tiene lugar en un momento de renovada tensión bilateral, tras la detención en octubre por parte del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) de un periodista japonés del diario Hokkaido Shimbun cuando se encontraba en Sajalín (Lejano Oriente ruso), bajo acusaciones de espionaje.

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La detención se produjo dos meses después de una polémica visita del mandatario ruso a la isla de Iturup (Etorofu en Japón), en las Kuriles del Sur, un territorio que reclama el Gobierno japonés, y que provocó entonces la condena de las autoridades japonesas y un cruce de reproches con el Kremlin.