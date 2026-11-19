El tribunal de Jerusalén atrasó al próximo martes la audiencia para valorar la detención administrativa de seis meses, sin cargos ni juicio, para el estudiante palestino de 26 años Mahdi Tunsi; tras una vista celebrada con un centenar de manifestantes en contra del arresto a las puertas de la corte.

En una vista, el tribunal decidió aplazar al martes la decisión sobre Mahdi Tunsi, mientras que el representante de la Policía israelí prometió aportar pruebas de cara a esa audiencia.

La corte decidirá si someter a Tunsi a una detención administrativa, método utilizado generalmente por Israel contra palestinos de Cisjordania para retenerlos en prisión sin cargos ni juicio en periodos de seis meses prorrogables indefinidamente.

La corte ordenó también devolverle sus gafas, de las que se le privó al ser detenido hace más de una semana y media.

El joven, nativo de Jerusalén, fue detenido el pasado 8 de noviembre en la residencia universitaria de la Universidad Hebrea, donde estudia sociología y criminología.

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Compareció ante el tribunal este jueves en una videollamada, apareciendo en la pantalla rapado y sin barba, al haber sido afeitado completamente en prisión.

"Dirijo el sindicato de estudiantes en el Monte Scopus (uno de los campus de la Universidad Hebrea) y Mahdi era uno de los representantes. Trabajábamos juntos. Es un hombre de paz, es un hombre de la cooperación judía-palestina", dijo a EFE uno de los amigos Tunsi, Liam (24 años), a las puertas del tribunal.

Alrededor de un centenar de personas, entre estudiantes, activistas y simpatizantes, se concentraron frente a la corte para protestar por el arresto, que se produjo sin que la Policía haya difundido información de sus motivos.

"No sabe por qué está ahí", explicó a EFE el diputado israelí Ofer Casif, del partido árabe comunista Jadash (parte de la coalición Lista Conjunta).

"La 'única democracia de Oriente Medio', ¿no? Si no fuera tan triste y trágico, podría decir que es un chiste", lamentó, aludiendo al título habitualmente concedido a Israel respecto a sus vecinos regionales.

Tunsi milita en la organización pacifista israelí Standing Together, y también hace activismo vecinal en su barrio, Silwán. Este vecindario palestino es uno de los más amenazados en Jerusalén Este por la expansión de colonos israelíes y las demoliciones y proyectos urbanísticos fomentados por el Ayuntamiento de la ciudad santa.

El 8 de noviembre hacia las 8.00 hora local (6.00 GMT) agentes de la inteligencia interior de Israel, el Shin Bet, detuvieron a Tunsi en su residencia de la Universidad Hebrea. Su familia sólo descubrió su arresto cuando, al llamar a la Policía para denunciar su desaparición al día siguiente, supo que se encontraba retenido en la cárcel del Complejo Ruso de Jerusalén.

Consultada por EFE, la Policía de Israel afirmó que la investigación sobre el estudiante es "sobre lazos con un acto terrorista".

"Naturalmente, no daremos más detalles sobre la investigación", concluye el correo electrónico emitido por el cuerpo, en el que no responde a preguntas sobre las presuntas agresiones que sufrió el joven durante su detención.

Ante el tribunal, los manifestantes tildaron su arresto de "secuestro", así como de conducta "antidemocrática".

"He visto los comentarios en Facebook e Instagram, algunos incluso hechos por estudiantes con los que voy a clase, diciendo: 'Bueno, no lo habrían arrestado si no fuera culpable, ¿no?'", se lamentó Liam.

Y añadió: "¿Pero esto qué es? Le detiene un sistema judicial totalitario y, por el hecho de estar detenido ¿es automáticamente culpable? ¿Es eso? ¿A este punto hemos llegado como sociedad?".