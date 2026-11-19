En una reunión bilateral durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el miércoles, Putin y To Lam, que también ostenta el mayor cargo de Vietnam, el de secretario general del Partido Comunista, "acordaron promover la cooperación en ámbitos en los que poseen fortalezas y un potencial considerable", entre ellos "las energías tradicionales y nuevas", incluida la nuclear, anunció hoy Hanói en un comunicado.

Rusia, cuyo líder calificó a Vietnam de "socio de confianza y prioritario" para el Kremlin, firmó en marzo con Hanói un acuerdo de cooperación para la construcción de la que será la primera central nuclear del país del Sudeste Asiático, sin especificar plazo, costo ni ubicación, durante una visita a Moscú del entonces primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh.

Vietnam ya había acordado con Rusia en 2010 la construcción de una central de energía nuclear, pero en 2016 decidió suspender las obras y su programa por motivos de presupuesto y seguridad, en un país expuesto a fenómenos meteorológicos extremos como tifones.

Sin embargo, en los últimos años ha retomado su aspiración de construir dos centrales nucleares con el objetivo de afianzar su seguridad energética, en medio de una transformación industrial de la nación hasta convertirse en un emergente centro manufacturero.

En otro encuentro bilateral, Putin habló con el tailandés Anutin sobre el "potencial de cooperación mutuamente beneficiosa" entre sus respectivos países en ámbitos como la energía, la agricultura y las inversiones, según comunicados difundidos por ambos Gobiernos.

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El Kremlin dijo que, durante la reunión, Putin destacó que el comercio bilateral entre Moscú y Bangkok creció un 37,4 % entre enero y agosto de 2026 , en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que calificó de "buen resultado".

El refuerzo de la cooperación energética de Rusia y Vietnam, que incluye promover la energía nuclear, así como las conversaciones en la materia de Putin con Anutin se producen en medio de problemas de suministro a raíz del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por la guerra de Irán.