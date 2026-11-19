Según publicó este jueves el diario Le Monde, la operación sucedió el lunes 9 de noviembre y se desencadenó a raíz de descubrimientos realizados en el marco de otra investigación.

También hubo otro registro en el Ministerio de Interior a finales del mes de julio.

Aunque no se han realizado imputaciones, la Fiscalía de París, según las fuentes del vespertino, tiene abierta una instrucción desde el 27 de julio por delitos de violación del secreto profesional, violación del secreto de la investigación y encubrimiento de estos delitos.

La justicia sospecha, en concreto, que se han producido filtraciones de información relacionada con las investigaciones en curso sobre la Agrupación Nacional.

Las sospechas surgieron a raíz de las investigaciones contra RN por el presunto uso indebido de fondos europeos de Identidad y Democracia (ID), la agrupación de partidos de derecha y extrema derecha que incluyó al bloque de Le Pen entre 2019 y 2024.

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Esas pesquisas sacaron a la luz elementos que llevaron a los investigadores a pensar que el RN se beneficiaba de información confidencial sobre investigaciones en curso, especialmente la relativa a la financiación de sus campañas de 2022 y 2024, así como a los proveedores del RN.

Como presunto origen de las filtraciones, la información de Le Monde apunta a Hugues Moutouh, quien fue objeto de un registro cuando ejercía altos cargos en el Ministerio del Interior.

Popular dentro del RN hasta el punto de sonar como posible ministro en un eventual gobierno de la formación de Le Pen, actualmente es prefecto (delegado del Gobierno) de Loiret.