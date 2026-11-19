Meda fue parte de un grupo de opositores que estuvieron asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo de 2024 hasta mayo del año pasado, cuando Washington informó de que se encontraban a salvo en territorio estadounidense gracias a una "operación precisa" que logró su "exitoso rescate".

La dirigente opositora fue recibida por miembros de VV, el partido de Machado, en el aeropuerto de Maiquetía, cercano a Caracas y que opera en unas terminales temporales luego de los daños causados por los terremotos de junio en sus instalaciones.

A su llegada, la activista afirmó que hoy los venezolanos están "más unidos que nunca en recuperar la república, en recuperar la confianza y en trabajar juntos para reconstruir" al país, según un vídeo compartido por VV en X.

Además, aseguró que la nación suramericana "cambió para siempre" y que están "listos para cobrar la libertad".

En ese sentido, hizo un llamado a "meter el acelerador" al proceso hacia la transición para "concretar la fecha" de unas elecciones presidenciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Machado, por su parte, publicó una fotografía de la activista junto a miembros del partido y escribió: "Bienvenida a casa, querida Magalli Meda".

La activista, quien se asiló en la embajada argentina tras una orden de detención en su contra, había denunciado después de su salida del país, en mayo de 2025, un allanamiento de su vivienda en Caracas.

Esta semana, además de Meda, también han retornado al país Carlos Blanco, miembro del equipo de estrategia de Machado, tras ocho años fuera del país, y el coordinador de VV en el estado Aragua, Fernando Marcano, tras "dos años de exilio forzado por la persecución del régimen", según escribió el partido en X.

Machado regresó el pasado mes a Venezuela tras estar en el exterior desde diciembre de 2025, cuando salió para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Machado afirmó recientemente que la transición política es "irreversible" y que espera que el proceso de diálogo entre el chavismo y el grupo opositor encabezado por Dinorah Figuera, cuyo cuarto ciclo está en curso, tenga éxito y cumpla con su objetivo: la convocatoria electoral.