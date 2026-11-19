Arcom justificó esta medida por entender que "algunos creadores desempeñan ahora, en el debate público, un papel comparable al de las cadenas de televisión", con audiencias significativas (millones de abonados en algunos casos), con colaboraciones con medios tradicionales y con un rol de "fuente de información de primer orden", en especial para jóvenes que ven poco la televisión.

Eso impone una "exigencia de coherencia" respecto a los criterios de pluralismo y equidad que ya se aplican a otros medios, según indicó esta autoridad en sus nuevas reglas publicadas este jueves en su página web.

"Hoy en día, se contabiliza la aparición de un candidato en el telediario, mientras que no se contabiliza una entrevista extensa en un canal de YouTube con gran audiencia. Aplicar principios comparables a ambos casos garantiza que la igualdad de oportunidades entre los candidatos no dependa del medio a través del cual el público se informa", indicó Arcom.

De acuerdo a las nuevas reglas, que afectan a los contenidos en vídeo pero no a otros formatos (como los podcast exclusivamente en audio), se deberá respetar un periodo de equidad entre candidatos entre el 16 de marzo y el 4 de abril, en función de la representatividad de cada aspirante presidencial.

A partir del comienzo de la campaña oficial, el 5 de abril, la obligación será de igualdad estricta, con todos los candidatos con el mismo tiempo de palabra. Lo mismo se aplicará en el periodo entre la primera vuelta (que será el 18 de abril) y la segunda (2 de mayo).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas reglas afectan a los creadores cuya actividad digital se clasifica jurídicamente en Francia como servicio de medios audiovisuales bajo demanda (SMAD) -como los grandes los canales de YouTube, Twitch o TikTok- y por ello cubre exclusivamente los contenidos en vídeo.

Arcom también precisó este jueves sus directivas para las grandes plataformas en línea y las redes sociales, para evitar que interfieran en el proceso democrático si hay intentos de desinformación, manipulación o de uso de contenidos ilícitos.

En concreto, recomendó cuatro grandes líneas de acción, empezando por garantizar la integridad y la seguridad de sus servicios durante el proceso electoral, con medidas como reforzar la ciberseguridad de las cuentas de los candidatos y sus equipos.

También pidió mejorar la transparencia y la autentificación del origen de la información, facilitar el reporte de contenidos ilícitos y supervisar y ajustar sus sistemas de inteligencia artificial para evitar la generación y propagación de datos falsos o incoherentes.