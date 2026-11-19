La presentación, que forma parte de la gira 'Viajando por el mundo tropitour', tendrá lugar en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde la artista realizó dos multitudinarias presentaciones en marzo de 2024.

La empresa productora del espectáculo informó en un comunicado que las boletas adquiridas para la fecha original serán válidas para la nueva fecha del concierto.

Sin embargo, quienes no puedan asistir podrán solicitar un crédito o el reembolso del importe de las entradas entre el 19 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026.

La nueva gira de Karol G comenzó en julio pasado en Chicago e incluyó paradas en Toronto (Canadá), Los Ángeles y Miami (EE.UU.).

Tras su paso este mes por Monterrey y Ciudad de México, la colombiana continuará su gira en San José (Costa Rica), donde ofrecerá conciertos el 27 y 28 de noviembre, y en Bogotá, del 4 al 6 de diciembre.

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En 2027, el recorrido contempla actuaciones en Quito, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo y San Juan de Puerto Rico.

La etapa europea incluirá presentaciones en Barcelona, Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Ámsterdam y Milán, entre otras ciudades.