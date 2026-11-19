Durante sus respectivas intervenciones en la conferencia, a la que asistieron destacadas figuras gubernamentales y del ámbito financiero de Europa y del reino hachemita, ambos subrayaron la importancia de las reformas económicas, la conectividad regional y los proyectos conjuntos en ámbitos como el transporte digital y la seguridad hídrica, informó la cadena estatal Al Mamlaka.

Von der Leyen destacó en su discurso que "Jordania es un socio económico sólido y una voz de sensatez y estabilidad en la región", asegurando que sirve como "como puerta de entrada estratégica para la inversión y la conectividad entre Europa" y Oriente Medio, así como "una puerta de entrada digital que conecta a Europa, la India y la región".

El rey Abdalá II, por su parte, indicó que la "asociación estratégica integral de 2025 entre Jordania y la UE marca un hito significativo en las relaciones", y añadió que la conferencia "supone el lanzamiento de una fase de implementación fundamental, durante la cual trabajarán para transformar visiones en oportunidades concretas".

Antes del arranque de la conferencia, ambos presenciaron la firma de dos acuerdos de cooperación y un memorando de entendimiento, en el marco de la asociación estratégica integral entre Amán y Bruselas, informó Al Mamlaka.

Dichos acuerdos incluyeron un pacto de financiación destinado al apoyo presupuestario multisectorial -con el fin de facilitar una modernización económica y social integral-, bajo la forma de una subvención de 110 millones de euros.

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Asimismo, se incluyó un acuerdo de financiación centrado en la resiliencia económica, el comercio y la inversión, mediante una subvención de 63 millones de euros.

Durante la sesión también se firmó un memorando de entendimiento relativo al quinto programa de Asistencia Macrofinanciera (AMF), por un valor de 500 millones de euros en préstamos en condiciones favorables.

"Durante más de veinte años, Jordania y la UE han trabajado para construir una asociación estratégica sólida que ha crecido hasta ir mucho más allá del comercio", afirmó el rey, y aseguró que esto marca "el inicio de un nuevo capítulo en este camino".

Mientras, Von der Leyen expresó "su esperanza de que esta conferencia marque el inicio de una nueva etapa de cooperación y prosperidad entre ambas partes".

La presidencia de la CE también habló de la seguridad hídrica, una de las principales preocupaciones del reino hachemita, al felicitar a Jordania por el lanzamiento del proyecto de desalinización y transporte de agua desde el mar Rojo.

Señaló que el proyecto tiene como objetivo suministrar 300 millones de metros cúbicos de agua potable al año -beneficiando a más de cuatro millones de jordanos-, a la vez que genera empleo y dinamiza las operaciones de las empresas locales, que contará con una aportación europea de más de 1.600 millones de euros.

Von der Leyen también expresó su satisfacción por la aportación de más de 670 millones de euros destinados a respaldar la implementación de la agenda de reformas económicas de Jordania.