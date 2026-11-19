"El 19 de noviembre, en Minsk, el viceministro de Exteriores ruso Mijaíl Galuzin se reunió con el representante especial del primer ministro de Georgia para las relaciones con la Federación Rusa, el primer viceministro de Asuntos Exteriores, Guiorgui Zurabashvili, en el marco del renovado diálogo directo ruso-georgiano", informó la Cancillería rusa en un comunicado.

La nota agrega que "se acordó continuar los contactos" para el futuro desarrollo de los lazos entre ambos países.

El primer ministro georgiano, Iraki Kobajidze, anunció hace unos días la pronta reanudación de los contactos con Moscú, pero reiteró que Tiflis rechaza restablecer las relaciones diplomáticas con Rusia debido a la "ocupación y el reconocimiento de la independencia de dos regiones georgianas".

Previamente Kobajidze ya afirmó que Tiflis quiere mejorar su comunicación con Moscú, pero descarta el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las partes antes de que se solucione el asunto de la "ocupación del 20 % del territorio" georgiano.

A principios de octubre, Kobajidze aseguró que "una resolución pacífica del conflicto con Rusia, el desarrollo y el mantenimiento del nivel actual de las relaciones comerciales y económicas, así como un diálogo permanente sobre cuestiones humanitarias, se encuentran entre las principales prioridades de Georgia".

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Georgia rompió las relaciones diplomáticas con Rusia en 2008 tras una guerra que acabó con la pérdida de control de Tiflis sobre las autonomías de Abjasia y Osetia del Sur y su posterior reconocimiento como países independientes por parte de Moscú.