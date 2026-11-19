Ubicado en el Hofburg de Viena, el antiguo palacio residencial de la corte de los Habsburgo, el museo abrió al público este jueves por primera vez cinco nuevas salas, decoradas en estilo rococó, con parqué de madera de nogal y paredes violetas con detalles en dorado.

El violeta era "el color favorito" de la esposa del emperador Francisco José I, explica a EFE el comisario de la institución, Michael Wohlfart.

"Conocer a Isabel como un ser humano y no solo como una emperatriz" es la propuesta que se suma así, con los nuevos aposentos, al remodelado museo, uno de los más visitados de la capital austriaca.

Para el experto, "tener los apartamentos originales de la emperatriz y el emperador y después poder enfocarse en Sisi es muy especial. Ahora es más fácil comprender las diferentes facetas personales de la emperatriz y contextualizar los objetos".

Así, delicados zapatos de satén, una chaqueta o un vestido de verano evocan la esbelta silueta de la monarca, quien nació en 1837 como duquesa en Baviera (Alemania) y quedó inmortalizada gracias a la exitosa trilogía cinematográfica de la década de 1950 que, protagonizada por la actriz vienesa Romy Schneider, relata diversos episodios de su vida.

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Sobre su conocida obsesión por la belleza y su férrea disciplina para conservarla resultan reveladoras sus mallas de gimnasia o las fórmulas de sus cremas cosméticas, mientras que diversos objetos y retratos de sus hijas Gisela y María Valeria reflejan sus lazos familiares.

También hay espacio para enseres cotidianos como un juego de instrumentos dentales o su neceser de viaje, así como para el abrigo negro de plumas que vestía cuando el anarquista italiano Luigi Lucheni la asesinó clavándole un fino estilete en el corazón mientras paseaba junto al lago Lemán, en Ginebra, el 10 de septiembre de 1898.

Una de las piezas estrella de la nueva muestra permanente es el piano de cola con ornamentos dorados y angelotes fabricado expresamente para ella hace 140 años por la prestigiosa firma austriaca Bösendorfer, que se expone por primera vez al público.

Postales, fotografías y carteles de cine completan el recorrido por la figura de esta polifacética mujer, que ya fue un mito en vida antes de que la posteridad la consagrara aún más a través de películas, estudios y libros.

Además de Romy Schneider en la trilogía clásica -'Sisi' (1955), 'Sisi Emperatriz' (1956) y 'El destino de Sisi' (1957)-, Hedy Lamarr la encarnó en el teatro vienés antes de alcanzar el estrellato en Hollywood, y Ava Gardner hizo lo propio en 'Mayerling' (1968), el drama dirigido por Terence Young que aborda el suicidio de Rodolfo, el único hijo varón de Francisco José e Isabel.

Por otro lado, Wohlfart señala que esta inauguración constituye solo la primera fase del proyecto que, en un plazo de unos dos años, deberá ampliar la superficie del museo en unos 700 metros cuadrados adicionales, con salas dedicadas a "la vida pública de la emperatriz".

El plan incluye una propuesta para que el visitante pueda sentirse como "un invitado en la corte de Sisi".

La renovación del espacio conecta los Apartamentos Imperiales -que permiten recorrer estancias como la sala de ejercicio físico de la emperatriz o el despacho de Francisco José I- con la Cámara de Plata, donde se exhiben la cubertería y las vajillas ornamentales de la familia imperial.

Tras abrir sus puertas por primera vez en 2004 con motivo del 150 aniversario de boda de Elisabeth con el emperador Francisco José, el Museo de Sisi se convirtió en una de las mayores atracciones turísticas de la capital austríaca.

Unas 927.000 personas lo visitaron en 2025, lo que supone un aumento del 6 por ciento respecto a la cifra del año anterior.