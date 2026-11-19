En el único cara a cara entre ambos de la campaña para las elecciones del próximo 29 de noviembre, Feijóo dijo que en España "hay que bajar los impuestos porque la gente no llega a fin de mes".

El líder del PP insistió en que él quiere revalorizar las pensiones conforme a la inflación y garantizar el sistema público de pensiones para los jóvenes, así como rebajar el impuesto de la renta a los pensionistas, algo que Sánchez "no ha hecho".

Por su parte, Sánchez instó a su rival a aclarar si seguirá subiendo el salario mínimo o se "doblegará" ante la patronal empresarial, mientras que el candidato popular acusó al presidente de "controlar" los sindicatos.

Además, Sánchez propuso al líder del PP pactar una reforma constitucional para blindar el sistema público de las pensiones, una propuesta que lleva el PSOE en su programa electoral.

Asimismo, prometió una reducción de impuestos a dos millones de familias con menores a cargo, siguiendo las rebajas que -asegura- ha llevado a cabo con la clase media, así como un aumento de los gravámenes para las grandes corporaciones, las grandes fortunas y los fondos buitres.

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"El modelo español funciona y la vía socialdemócrata funciona", recalcó Sánchez.

Por otro lado, Feijóo instó a Sánchez a pedir perdón a las víctimas de los accidentes ferroviarios de este 2026 en Urda (centro) y Adamuz (sur), con un saldo total de más de 100 fallecidos, a lo que el candidato socialista respondió: "Si yo tengo que pedir disculpas a las familias de las víctimas por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que llevaré conmigo".

También reprochó a Sánchez que no fuera a los funerales por las víctimas mortales de los accidentes de Adamuz y de Urda, y que poco después de este último bailara en un mitin del PSOE.

"¿Si se hubiese muerto un familiar directo suyo en esos accidentes también se pondría bailar a las 48 horas?", le preguntó antes de lanzar una serie de preguntas sobre la "corrupción" en el Ministerio de Transportes, el dinero público desviado a "prostitución" o los fallos de seguridad.

"Aproveche para pedirle perdón a las víctimas", pidió a Sánchez, quien garantizó que se "hace cargo" de que lo que tiene que hacer un Gobierno es estar con las víctimas y "decir la verdad".