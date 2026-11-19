Si bien el documento se titula 'Visión de Shenzhen' en lugar de 'declaración conjunta' como en la mayoría de las últimas ediciones - en 2025 se optó por una fórmula reducida ante los desacuerdos, y en 2018 ni siquiera se emitió un comunicado común-, recoge 23 puntos surgidos de la reunión entre los líderes de las 21 economías participantes de este foro intercontinental.

De hecho, si bien se esperaba que dos de los temas que más impulsara China en su presidencia fuesen la defensa del libre comercio y la regulación de la inteligencia artificial (IA), acerca de lo primero se habla del "reconocimiento" de un "interés mutuo" en que los corredores comerciales "sigan abiertos" para facilitar los flujos, por ejemplo de energía y otros bienes esenciales.

Y, acerca de lo segundo, un importante punto de contención entre China y Estados Unidos, la declaración solo menciona el "elogio" a los esfuerzos de la APEC para "avanzar en los debates" como la iniciativa sobre IA de este foro.

"El mundo actual cambia con rapidez, con nuevas oportunidades que surgen junto a desafíos complejos", reza el acta, que habla de "desequilibrios mundiales" que han "persistido", algo que "genera riesgos para el crecimiento y la estabilidad".

Entre las prioridades para la región de Asia-Pacífico, sus líderes destacan los "esfuerzos para mejorar el entorno de comercio e inversión" o "reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro y profundizar la cooperación económica".

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Al respecto de la integración comercial, la declaración habla del "importante papel" de la agenda relativa al área de libre comercio regional conocida como FTAAP, un plan que se concibió originalmente hace más de veinte años pero que aún sigue sin concretarse.

"Alentamos a las economías a proseguir sus esfuerzos para lograr una región Asia-Pacífico conectada e integrada de forma fluida e integral", exhortan los líderes, que apelan a una mayor inversión en "infraestructuras de calidad".

La digitalización, prosigue el documento, será un "importante motor de la innovación, la productividad y el crecimiento económico en toda la región", así como un facilitador para el comercio, también en su vertiente electrónica y transfronteriza.

A este respecto, si bien los asistentes buscarán "hacer crecer la economía digital" y "cerrar las brechas digitales", también reconocen los "riesgos potenciales" como las filtraciones de datos o las estafas en línea.

Además, las economías de la APEC apostarán por reforzar su seguridad energética para "garantizar un acceso ininterrumpido, fiable y asequible a la energía que haga posible la prosperidad económica", incluyendo tanto las fuentes de energía convencionales como las bajas en emisiones.

"Cada economía elegirá una combinación energética acorde con sus prioridades nacionales", agrega el documento.

La APEC es un foro sin capacidad de decisión, pero aglutina a 21 territorios que representan buena parte de la economía global -entre ellas, China y Estados Unidos (EE. UU.)-, por lo que supone un termómetro a tener en cuenta a la hora de evaluar la coyuntura internacional.

En cualquier caso, más que en la propia cumbre de líderes, las miradas estaban puestas en la inédita reunión trilateral que celebraron hoy los presidentes de China, EE. UU. y Rusia -Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin-, en la que se abordaron asuntos clave como la guerra en Ucrania o la reducción de arsenales nucleares.