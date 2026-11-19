"La verdadera prosperidad consiste en crear las condiciones para que todas las naciones puedan crecer, desarrollar sus capacidades y ofrecer una vida mejor a sus pueblos. El desarrollo de un país no debe ser un obstáculo para el otro, sino una oportunidad para todos", afirmó la mandataria desde la ciudad suroriental china de Shenzhen.

En su discurso, difundido a través de las redes sociales del Gobierno mexicano, la dirigente dijo que el mundo vive un "momento decisivo", caracterizado por las "enormes posibilidades" derivadas de las transformaciones científicas, tecnológicas y de la inteligencia artificial (IA), así como por las "profundas desigualdades" que persisten.

En este contexto, Sheinbaum destacó que el desarrollo no debería medirse únicamente por el crecimiento económico, el tamaño de los mercados o el liderazgo tecnológico, sino en que cada persona "tenga una vida digna" y que las familias "cuenten con vivienda, alimentación, empleo y educación".

"Esta ha sido la visión que hemos tenido en los últimos años en México. Gracias a ello, más de 17 millones de personas han podido salir de la pobreza", aseveró.

La mandataria apostó a su vez por que la integración y la innovación no se limiten a incrementar el comercio, sino que permitan "compartir conocimientos, desarrollar tecnología, fortalecer nuestras capacidades productivas y generar mejores condiciones de vida".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Invertir en el desarrollo de otras naciones no es una concesión ni una pérdida, es contribuir a construir un mundo más estable, justo y próspero", sentenció.

Sheinbaum pronunció estas palabras durante la sesión plenaria de la 33ª. cumbre de líderes de la APEC, a la que también ha asistido el presidente estadounidense, Donald Trump.

La dirigente latinoamericana mantuvo el miércoles un encuentro de unos veinte minutos con el republicano para abordar asuntos comerciales, en un momento en que México busca reducir los aranceles estadounidenses de la Sección 232, que afectan principalmente al acero, aluminio y sector automotriz, en paralelo a la revisión del acuerdo de libre comercio (T-Mec) con Canadá y Estados Unidos.

Durante su estancia en Shenzhen, adonde llegó el lunes en un vuelo comercial, Sheinbaum también se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, además de presentar ante empresarios de la APEC el 'Plan México', con el que su Gobierno busca atraer inversiones y fortalecer la producción nacional.