"La relación entre Australia y México es muy activa. En particular, hay una inversión muy importante de una empresa australiana (Woodside) en el Golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas, que está dando muchos resultados y genera además un dinamismo en el noreste de nuestro país", indicó Sheinbaum al inicio de la reunión, según un vídeo publicado por el Gobierno mexicano.

La mandataria del país norteamericano celebró poder "estrechar los lazos" con Australia, e invitó a Albanese a llevar a cabo una visita.

Por su parte, Albanese habló de la "gran importancia" de la relación con México, país del que destacó que Australia es el cuarto mayor inversor.

El primer ministro insular se refirió asimismo a la asociación informal MIKTA, la cual incluye también a Indonesia, Corea del Sur y Turquía, como un "gran ejemplo de potencias medias" que trabajan en conjunto para "aumentar nuestra influencia colectiva".

"El comercio libre y abierto es algo en lo que creemos firmemente, y creo que hay mucho más que podemos hacer al respecto entre nuestros dos países", agregó.

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Tras su reunión con Albanese, la agenda de Sheinbaum contempla asimismo encuentros con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong. La mandataria ofrecerá asimismo una rueda de prensa en la ciudad.

También se esperaba que escenificase la reanudación de los lazos diplomáticos con Perú con una reunión con la presidenta del país andino, Keiko Fujimori, pero por el momento no se ha confirmado su celebración.

Esta es la primera vez en que Sheinbaum, que asumió el cargo hace más de dos años, participa en una cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), foro del que su país será sede en 2028.