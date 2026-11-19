Estos hechos se produjeron en las inmediaciones de la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), un conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicada en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil, en un contexto de protestas que "mantienen desde hace varios días trabajadores" de la CVG, según dijo en X el SNTP.

Asimismo, indicó que los manifestantes han denunciado que los motorizados son "colectivos", agrupaciones civiles vinculadas al oficialismo que, según ha dicho la ONG Provea, "controlan territorios para imponer su autoridad, defienden parcelas políticas y actúan al margen de la ley".

En octubre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que la libertad de prensa en Venezuela continúa condicionada, pese a "algunos avances" registrados desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos.

La organización destacó entonces que registraron "algunos avances" como la liberación o el sobreseimiento de causas contra periodistas que estaban judicializados o el levantamiento parcial de los bloqueos digitales de medios, pero que todavía "persisten mecanismos de control y persecución que afectan el acceso a la información".

Venezuela ocupó el último lugar entre veintitrés países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la SIP, que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.