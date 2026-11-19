En una declaración televisada tras una reunión del Consejo de Ministros, el ministro somalí de Información, Abdifatah Kassim Mohamud, señaló que la decisión se debe a violaciones de la soberanía y la integridad territorial somalí, y aseguró que su país adoptará más medidas frente a esas acciones de EAU, que no concretó.

"Se ha ordenado al ministro de Asuntos Exteriores que comparta con la comunidad internacional y con las organizaciones internacionales informes sobre estas violaciones", aseguró.

"Enviamos una firme advertencia a cualquier entidad que coopere con EAU en su flagrante ataque contra Somalia", concluyó.

El Gobierno somalí tomó esta decisión después de que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, acusara el martes a Abu Dabi de financiar "fuerzas de seguridad al margen del mando y control estatal" en Somalia y de proporcionar "apoyo económico y político a administraciones regionales que socavan la unidad" del país.

Mohamud también defendió que EAU desempeñó "un papel fundamental" en el reconocimiento como país independiente de la región separatista somalí de Somalilandia (norte) por parte de Israel, un movimiento rechazado por los miembros de la Liga Árabe, excepto Abu Dabi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el mandatario estableció paralelismos con la intervención de EAU en otros conflictos, como los de Libia, Yemen y Sudán.

En respuesta, el Gobierno emiratí criticó a Mohamud por la "inconsistencia de sus posturas y políticas" y lo acusó de anteponer sus "intereses personales a los nacionales", en un mensaje este miércoles del asesor diplomático de la Presidencia de EAU, Anwar Gargash.

El pasado enero, el Gobierno somalí anuló los vuelos militares y de carga procedentes de EAU, tras anunciar que estaba investigando un uso no autorizado de su espacio aéreo y acusar a Abu Dabi de ayudar a escapar a través de Somalia al líder del separatista Consejo de Transición Sureño (CTS) de Yemen, Aidarus al Zubaidi.

La anulación ocurrió además después de informaciones reportadas por medios de que se estaba usando el aeropuerto de la ciudad somalí norteña de Bosaso para transportar suministros destinados al grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentado al Ejército de Sudán en una guerra desde abril de 2023.

El Gobierno somalí anuló también en enero todos los acuerdos con EAU en ámbitos como los puertos y la cooperación de seguridad y defensa, debido a "pruebas fehacientes" sobre presuntas "actividades hostiles" contra la soberanía somalí.

EAU ha mantenido una creciente presencia e influencia en África a través de la empresa dubaití DP World, punta de lanza de su expansión económica en el continente durante los últimos años y con la que Somalia ya experimentó tensiones en el pasado.

A través de esta y otras compañías, los Emiratos gestionan desde 2006 numerosas infraestructuras portuarias y logísticas en África, un continente que ven como estratégico para sus ambiciones geopolíticas.

Su foco principal ha sido el Cuerno de África y, en concreto, Somalia, donde DP World ha firmado contratos millonarios para operar y ampliar los puertos de Bosaso y Berbera.