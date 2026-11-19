El alto tribunal emitió la sentencia definitiva después de que en abril una corte de apelaciones condenara a Kim a prisión y a una multa de 50 millones de wones (unos 37.600 dólares) por participar en una estafa bursátil y aceptar regalos de lujo de la Iglesia de la Unificación, informó la agencia de noticias Yonhap.

Así, el Supremo desestimó los recursos presentados por la defensa, así como del equipo del fiscales. Se trata de la primera vez que una ex primera dama de Corea del Sur recibe una sentencia en firme por cargos penales.

Kim, que negó las acusaciones desde el principio, se enfrentó a cargos de manipulación bursátil por haber generado presuntamente ganancias ilícitas de unos 565.000 dólares entre 2010 y 2012 mediante operaciones irregulares con acciones de Deutsch Motors, distribuidor local de BMW.

También por aceptar sobornos en forma de regalos de lujo valorados en unos 56.000 dólares por parte de un chamán y miembros de la Iglesia de la Unificación, conocida peyorativamente como la 'Secta Moon', entre abril y agosto de 2022, a cambio de favores empresariales.

Por otro lado, la ex primera dama se enfrenta a otro juicio en el Supremo por la supuesta aceptación de regalos de lujo a cambio de favores laborales dentro del Gobierno.