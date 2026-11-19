En un comunicado, la cartera castrense informó de que, en las últimas 24 horas hasta las 06:00 de este jueves (22:00 GMT del miércoles), un avión militar chino cruzó la línea media del estrecho y penetró en el espacio aéreo del suroeste de la isla, y de que en los alrededores operaron siete buques de guerra y dos embarcaciones oficiales.

También precisó que, entre las 10:05 y las 12:40 de este miércoles (02:05 y 04:40 GMT), se detectó un dron chino en el espacio aéreo del suroeste de la isla.

"Las Fuerzas Armadas emplean aeronaves y buques de misión y sistemas de misiles costeros para vigilar de cerca y responder a estas actividades", subrayó el MDN.

Estos movimientos se producen en paralelo a la cumbre de la APEC que reúne este miércoles y jueves en la ciudad china de Shenzhen a líderes de todo el mundo, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, o el ruso, Vladímir Putin.

El Ministerio de Defensa taiwanés detectó el pasado jueves cerca de una treintena de aeronaves militares chinas en las inmediaciones de la isla, entre ellos cazas J-10 y J-16, cazabombarderos JH-7, aviones de alerta temprana KJ-500 y aviones de reabastecimiento en vuelo YY-20.

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Del total de aparatos, 22 cruzaron la línea media del estrecho e ingresaron en la región norte, centro, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa para llevar a cabo una "patrulla conjunta de preparación para el combate" con buques de la Armada

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.