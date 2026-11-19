Según una encuesta de esa organización y tres Centros Europeos del Consumidor, casi la mitad de los 2.883 compradores entrevistados entre los pasados meses de julio y septiembre afirmó haber pagado tasas adicionales en compras fuera de la UE, durante un periodo en el que ya había entrado en vigor este arancel de 3 euros, válido para artículos incluidos en paquetes de valor inferior a 150 euros y enviados directamente a consumidores de la Unión.

Además de esta tasa, que estará en vigor hasta julio de 2028, Bruselas aplica desde este mes de noviembre otro cargo aduanero de 2 euros a todos los paquetes que entran a la Unión, independientemente de su valor.

Sin embargo, el cuestionario se cerró antes de que este último arancel entrase en vigor, por lo que no refleja el posible impacto del segundo cargo aduanero en los consumidores.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, AliExpress y Temu representaron el 55 % de las compras reportadas.

Por su parte, BEUC recuerda que estas prácticas, llevadas presuntamente a cabo por varios comercios en línea, son ilegales según la legislación europea de protección al consumidor.

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Asimismo, insta a las plataformas a mostrar el precio total por adelantado, incluyendo todas las tasas obligatorias.

"Los aranceles aduaneros deben ser competencia exclusiva de las empresas y las autoridades aduaneras; los consumidores no deberían tener que calcularlos ni verificarlos", sostiene BEUC.

Precisamente, parte de los encuestados reveló que la mayoría de cargos adicionales aparecían al finalizar la compra, momento en el que, según explicaron, algunos consumidores tuvieron que pagar estas tasas.

De hecho, uno de cada tres encuestados afirmó que las empresas no les informaron "claramente" sobre los cargos adicionales hasta que no terminaron la compra, mientras que otros reportaron que se les exigió hacerlo al recibir el paquete.

En este sentido, el director general de BEUC, Agustín Reyna, recuerda que las plataformas "deben" mostrar el coste total por adelantado, en lugar de ocultar los cargos adicionales hasta el momento del pago.

"Los consumidores nunca deberían enfrentarse a cargos sorpresa al finalizar la compra o al recibir el paquete", remarca Reyna.

Los encuestados pagaron, de media, 5 euros adicionales en pedidos de 43 euros, lo que supone aproximadamente un 11 % del precio total, mucho más que el precio anunciado.

Ocultando estos cargos, las empresas exponen productos como si fuesen más baratos de lo que realmente son, lo que, como sostiene BEUC, impide a los consumidores comparar precios.

Además, una vez realizado el pago, los compradores tienen dudas sobre si recuperarán el dinero pagado de forma adicional en caso de devolución.