El viceprimer ministro en funciones de Tonga, Viliami Uasike Latu, anunció este jueves la decisión en Nukualofa, la capital y ciudad más poblada del país, tras recibir una recomendación del Ministerio de Medioambiente y Cambio Climático, recogieron hoy medios locales.

Según las autoridades, la prolongada falta de precipitaciones amenaza las reservas de agua, las explotaciones agrícolas, la pesca, la ganadería y la salud de las comunidades del archipiélago, en el que viven unas 100.000 personas.

La declaración de emergencia, que entró en vigor este jueves a las 11:00 hora local (22 GMT del miércoles), tendrá una duración de 27 días, hasta el próximo 16 de diciembre. Antes de esa fecha, el Gobierno revisará la situación para decidir si levanta la medida o la prolonga.

La medida se suma a la adoptada el miércoles por Fiyi, que declaró el estado de desastre nacional durante un máximo de 30 días ante una sequía que, según el Gobierno, ha alcanzado niveles de crisis.

El Ejecutivo fiyiano ha destinado 20 millones de dólares fiyianos (unos 7,9 millones de euros) a reforzar el suministro de agua, asistir a las comunidades afectadas y apoyar a agricultores y ganaderos.

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En Tonga, el Gobierno ha aprobado 1,8 millones de paanga (unos 680.000 euros) para ayudar a los productores agrícolas y ganaderos. Además, los organismos de gestión de desastres han desplegado equipos de respuesta y camiones cisterna con capacidad para transportar entre 8.000 y 10.000 litros de agua por viaje.

Organizaciones como la Cruz Roja, Cáritas y el Foro de la Sociedad Civil de Tonga han iniciado operaciones de asistencia en las islas más afectadas, en un archipiélago que cuenta con 171 islas, 36 de ellas habitadas.

Latu afirmó que la sequía constituye un desastre natural y justificó la decisión por la necesidad de coordinar los servicios de emergencia y prevenir pérdidas humanas y daños materiales y medioambientales.

Los servicios meteorológicos tonganos advierten de que El Niño podría alcanzar su máxima intensidad en diciembre y que sus efectos podrían prolongarse hasta junio de 2027.

La crisis evidencia la vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares del Pacífico, expuestos también a inundaciones costeras, erosión y subida del nivel del mar.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido de que El Niño favorece condiciones más secas en amplias zonas del Pacífico occidental y meridional, mientras el calentamiento global agrava la exposición de estas comunidades a los riesgos climáticos.