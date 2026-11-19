En su intervención en la apertura de la cumbre de líderes de la APEC en Shenzhen, Trump dijo que EE.UU. es el líder en "superinteligencia", como se refiere a la IA, y que es la "mayor transformación desde la revolución industrial".

"No queremos hacer nada para destruir el inmenso potencial" de la "superinteligencia", pero tenemos que "vigilarlo", porque tiene "algunos elementos malos", sostuvo.

"Nos oponemos a todo tipo de regulación globalista o cualquier cosa que controle o lastre a la SI (superinteligencia) y no lo vamos a permitir", aseguró Trump.

El mandatario recordó que la oleada de inversión que ha supuesto el boom de la IA está detrás del crecimiento económico estadounidense, especialmente por el alto nivel de inversión de capital.