"Tengo la sensación de que estos van a ser dos años increíblemente productivos", afirmó el mandatario -en una entrevista con Fox News- mientras estaba en Shenzhen (China), donde mantuvo una inédita cumbre trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladímir Putin.

Aunque Trump se mostró confiado en los buenos resultados que traerán los próximos dos años, insistió en el aviso que hizo desde la noche electoral sobre el veto a normas que puedan aprobar los demócratas en el Congreso.

"Me enviarán un proyecto de ley sobre atención médica, y yo diré: 'De ninguna manera', y lo vetaré. Y luego me llamarán... y nos sentaremos a hablar”, dijo durante la entrevista.

Cuando el periodista le preguntó al mandatario republicano si recibiría a los demócratas en la Casa Blanca, Trump afirmó que sí lo hará y añadió: "Los respeto; ganaron. La política es un juego sucio, y ganaron".

Trump pareció reconocer con estas palabras la victoria electoral de los demócratas el pasado 3 de noviembre, pese a que el pasado día nueve cuestionó la limpieza de las elecciones de medio mandato -en un mensaje en su plataforma Truth Social-.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No estoy de acuerdo con todo (por lo que abogan los demócratas), pero diré esto: creo que puedo hacerlo mejor en muchos sentidos", concluyó.

A partir del 3 de enero, el nuevo Congreso de mayoría demócrata tomará posesión y marcará una nueva etapa política para los dos últimos años del segundo mandato de Trump, que dejará la presidencia en enero de 2029.