Trump llamó a Putin "amigo" nada más ingresar a la sala donde se celebró la reunión bilateral, a la que asistieron los cancilleres de ambos países -el ruso Serguei Lavrov y el estadounidense Marco Rubio, así como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el vice primer ministro ruso, Antón Siluánov.

Putin, que tuvo que esperar durante unos minutos la llegada de Trump, estrechó posteriormente la mano de Rubio y del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Esta es la primera vez que Trump y Putin se ven en persona desde la cumbre de Alaska de agosto del año pasado.

Al comienzo de la reunión, que duró media hora, Trump dijo que ha tenido "una gran relación de muchos años" con Putin. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Muchas cosas buenas van a salir de esto o, por lo menos, iniciarlas", añadió Trump.

Trump y Putin se verán de nuevo esta tarde en una reunión trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, anfitrión de la cumbre de líderes del Foro Económico de Asia-Pacífico (APEC).

Moscú propuso inicialmente este formato entre las tres grandes potencias nucleares, algo a lo que accedieron Washington y Pekín, aunque estos últimos mostraron reticencias.

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En una entrevista con Fox News esta mañana, Trump dijo que China y Rusia son "enemigos naturales" porque China necesita energía y tierra, mientras que Rusia es rica en ambas cosas.