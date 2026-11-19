Según especificó la fuente castrense ucraniana, el armamento utilizado en el ataque, llevado a cabo esta madrugada, fueron misiles Neptún de la Armada ucraniana.

“El objetivo fue golpeado, y el tráfico sobre el puente se ha interrumpido. La sección ferroviaria (del puente) ha sufrido daños”, se lee en la nota del Estado Mayor sobre los efectos del ataque de este jueves en el puente.

El Estado Mayor ucraniano señala asimismo que el puente en cuestión, conocido también como puente de Kerch, es “la principal arteria” utilizada por Rusia para suministrar combustible, munición y equipamiento militar a sus tropas en el sur de la Ucrania continental.

La nota hace además alusión a otros tres puentes de importancia para la logística rusa que han sido alcanzados por ataques de larga distancia de las fuerzas de Kiev en los últimos días.

Uno de ellos es el puente que cruza el río Siverski Donets cerca de la localidad de Prishub, en la región ocupada de Lugansk del este de Ucrania, que fue atacado el 15 de noviembre.

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Los otros dos están situados en la región de Rostov del sur de Rusia y fueron golpeados el 14 y el 15 de noviembre.

El Estado Mayor ucraniano explica que la lógica de estos ataques es dificultar los suministros de munición y combustible a las tropas rusas en el frente.