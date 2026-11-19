"Como resultado de un nuevo ataque contra el puente de Crimea, el tráfico se ha interrumpido de manera provisional", dijo Serguéi Axiónov, líder crimeo, en las redes sociales.

Mientras, fuentes independientes precisaron que los misiles y drones ucranianos golpearon en esta ocasión la línea ferroviaria tras destruir el martes un tramo de unos 270 metros de carretera, lo que obligó a suspender el tráfico rodado.

Axiónov añadió que los servicios de emergencia se han personado ya en el lugar para estimar "el daño ocasionado", al tiempo que llamó a fiarse solo de la información oficial sobre el estado de la infraestructura.

Los canales de Telegram informan sobre dos impactos en la línea férrea del puente, que habría sido atacado por más de una decena de misiles y drones ucranianos después de la medianoche.

El paso de trenes se reanudó el martes después de varias horas de parón por un ataque que provocó el desplome de una sección de la carretera y uno de los dos arcos del puente de unas 5.000 toneladas, que cayó al mar.

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Las autoridades, que admitieron el martes daños estructurales en la construcción, aseguran que repararán el puente -en 2022 un ataque de menor impacto obligó a suspender el tráfico vial durante más de cuatro meses-, aunque la prensa especula con que este no podrá ser reconstruido plenamente hasta que concluya la guerra con Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió que el objetivo del ataque es castigar a Moscú por negarse a declarar una tregua energética en las últimas negociaciones con mediación estadounidense en Abu Dabi.

Por su parte, el Kremlin no excluyó que la operación esté relacionada con la inminente reunión en la ciudad china de Shenzhen entre el líder ruso, Vladímir Putin; el estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping, que la prensa rusa comparó con la Conferencia de Yalta de 1945.

Tanto Kiev como los países europeos ven con malos ojos dicho encuentro y se oponen a un reparto de zonas de influencia en el continente sin su participación.

Putin, para quien el puente de Crimea es uno de los principales símbolos de sus 26 años en el poder, no ha comentado los ataques, pero se espera que lo haga al término de su visita al gigante asiático para participar en la cumbre de la APEC.