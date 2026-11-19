"Se ha observadoo un flujo continuo de personas a través de nuestras fronteras, incluso por puntos de paso no oficiales, lo que ha aumentado el riesgo de que la enfermedad entre en Uganda y se propague a otros países", señaló el ministerio ugandés de Sanidad en un comunicado.

Entre las nuevas medidas, el Uganda anunció la prohibición, sin autorización oficial previa, de "conciertos y reuniones masivas", como mitines y otros eventos, en los "distritos fronterizos de alto riesgo" con la RDC.

Las autoridades también han intensificado las medidas de prevención en el Aeropuerto Internacional de Entebbe "tanto para los pasajeros que llegan como para los que salen" y todos deberán completar un "formulario de localización" antes de embarcar, añadió.

"Las aerolíneas u otros operadores de transporte que, a sabiendas, trasladen a viajeros no autorizados o que no cuenten con la documentación adecuada, serán sancionados", alertó el Ejecutivo.

También los estudiantes se verán afectados por las nuevas medidas, ya que "se prohíbe el desplazamiento de alumnos de día (no internos) desde la RDC hasta Uganda (en los 34 distritos ugandeses designados de alto riesgo) y viceversa".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, "los estudiantes de internados con posible exposición deberán cumplir 21 días de cuarentena en instalaciones designadas antes de regresar a la escuela".

Los centros educativos y sanitarios, las estaciones de transporte, los lugares de culto, los hoteles y otros espacios públicos deberán ofrecer instalaciones para lavarse las manos y otras medidas de prevención, agregó el Ministerio.

Asimismo, las emisoras de radio local de todos los distritos fronterizos estarán obligadas a dedicar un mínimo de dos horas al mes a sensibilizar sobre el ébola.

El Gobierno ugandés reiteró, como ya había hecho anteriormente, que "las personas que crucen la frontera de manera ilegal, así como quienes lo faciliten, serán objeto de acciones judiciales o sanciones de conformidad con la ley" y que los ugandeses que vuelvan de la RDC tendrán que hacer 21 días de cuarentena o "aislamiento supervisado".

La RDC declaró su decimoséptimo brote de ébola el pasado 15 de mayo -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial con datos recabados hasta el 17 de noviembre, ha causado 11.613 casos confirmados y 5.678 fallecidos.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC y Uganda, se han detectado casos relacionados con el brote congoleño en dos países africanos -Kenia (nueve, incluyendo dos fallecimientos) y Nigeria (uno)-, así como en Francia (uno).

A estos, se suman cuatro personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC: una a Países Bajos, otra al Reino Unido y dos a Alemania.