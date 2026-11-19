La Defensa Civil saudí informó en un comunicado que los equipos de emergencia respondieron al ataque, que calificó de "terrorista", contra una de las torres del complejo financiero de la capital, y confirmó que no hubo heridos ni víctimas mortales.

El organismo señaló que el ataque contra infraestructuras civiles constituye una "flagrante violación del derecho internacional humanitario y refleja el peligroso método de actuación" de los insurgentes yemeníes.

Asimismo, indicó que las autoridades competentes intervinieron de inmediato y aplicaron todos los procedimientos y medidas establecidos para este tipo de incidentes, con el objetivo de proteger vidas y bienes.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí expresó en un comunicado la "enérgica condena" del reino a los "continuos ataques terroristas" de los hutíes contra instalaciones civiles y económicas y vienes civiles en Riad.

El Gobierno saudí reivindicó su "pleno y legítimo derecho" a adoptar todas las medidas necesarias para defender su soberanía, proteger sus bienes nacionales y garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes.

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"El Reino no tolerará ninguna agresión dirigida contra su territorio y sus bienes", advirtió el Ministerio, que instó a la comunidad internacional y a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU a asumir sus responsabilidades, aplicar las resoluciones pertinentes y condenar los ataques atribuidos a los hutíes.

La coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 anunció en un comunicado por la mañana la destrucción de una plataforma de lanzamiento de misiles balísticos en la región suroccidental yemení de Dhamar, desde donde los rebeldes lanzaron un ataque contra Riad.

En esta misma jornada, los hutíes acusaron a la coalición de acabar con la vida de al menos 15 personas y de herir a otras 13 en dos ataques aéreos contra la provincia de Taiz.

Los ataques se enmarcan en la contraofensiva 'Amanecer del Yemen' que fue lanzada el 5 de octubre por fuerzas alineadas con el Gobierno reconocido, tras importantes avances de los hutíes a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, incluida la toma de Moca y de territorios cercanos al estratégico estrecho de Bab al Mandeb.

La campaña tiene como objetivo revertir esos avances y hacer retroceder a las fuerzas hutíes desde posiciones clave tanto en la costa como en el interior del país, pese a que la campaña gubernamental ha enfrentado contratiempos a lo largo de la costa.