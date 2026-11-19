"Cuando no estoy con el portabebés, pienso: '¿Por qué nadie me sonríe? ¿Todo el mundo está enfadado conmigo de nuevo?'. Luego me doy cuenta de que es porque no estoy con el bebé", bromea en declaraciones a EFE Petter Larsson, quien no logra avanzar diez metros sin que alguien le pare para hacerle carantoñas al niño.

Acreditado para un acontecimiento que acoge a decenas de miles de personas cada día y en el que raramente se ven bebés, el menor pasa la mayor parte del tiempo con su padre, periodista independiente para un diario sueco.

La madre, brasileña, está "más ocupada" que él en esta cumbre, aclara Larsson. Ella, carioca, trabaja en el área de comunicación de una coalición climática internacional.

Según Larsson, el bebé está a gusto en la COP31. Consigue hacer la siesta y su madre lo amamanta en zonas específicas del recinto, donde también hay áreas habilitadas para cambiar los pañales. "También le doy el biberón con leche materna si hace falta", señala el reportero.

En un portugués muy fluido, reconoce que sus trabajos en la COP31 están siendo "puntuales" y aprovecha para enviar artículos cuando el pequeño duerme o está con su madre.

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Tras unos minutos de animada charla, Oliver emite unos balbuceos. "Estoy intentando que se duerma", aclara Larsson, quien ya piensa en cómo organizarse para la próxima COP: "Ahora ha empezado a gatear, pero la próxima ya estará caminando".