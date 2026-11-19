La compañía explicó en un comunicado que el acceso no autorizado se produjo el pasado 14 de noviembre y que fue identificado y contenido.

Aclaró que los atacantes no consiguieron acceder a contraseñas, tarjetas de crédito, otros medios de pago, saldos, extractos bancarios ni información biométrica de sus clientes o restaurantes.

Asimismo, afirmó que hasta el momento no ha encontrado indicios de divulgación o utilización indebida de los datos obtenidos.

La investigación sobre el incidente continúa, por lo que todavía no ha informado del número de personas afectadas, explicó la empresa en su comunicado.

El alcance de la filtración varió según el tipo de usuario de la plataforma, de acuerdo con la nota.

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En el caso de los clientes, los datos expuestos se limitaron a los números de teléfono, sin información asociada como nombres, documentos de identidad, correos electrónicos o direcciones.

Entre los repartidores, la información comprometida puede incluir nombres, direcciones de correo electrónico, teléfonos y números de identificación fiscal.

En algunos casos, también quedaron expuestos los datos bancarios utilizados para recibir los pagos, como los números de sucursal y de cuenta.

La empresa aclaró que no todos los repartidores resultaron afectados de la misma manera y que no hubo filtración de direcciones de domicilio.

La compañía recomendó a los afectados que desconfíen de llamadas, mensajes y correos electrónicos que soliciten contraseñas, códigos de verificación o pagos, así como de enlaces desconocidos enviados en nombre de la plataforma.

iFood notificó el incidente a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil y dijo que colabora con el organismo en la investigación.

Este es el segundo incidente de exposición de datos personales que afecta a iFood en 2026. En junio, la compañía comunicó que alrededor de 1,2 millones de personas habían resultado afectadas por otra filtración, en la que quedaron expuestos datos como nombres y números de identificación fiscal.

Fundada en 2011, iFood cuenta con más de 65 millones de clientes, alrededor de 1,8 millones de repartidores registrados y unos 600.000 establecimientos asociados.

La plataforma procesa cerca de 200 millones de pedidos mensuales en aproximadamente 2.000 ciudades brasileñas.