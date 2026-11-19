Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 00:49 hora local (05:49 GMT) a 2,34 grados de latitud sur y a 79,78 grados de longitud oeste.

El temblor ocurrió a una profundidad de 74 kilómetros y a 21,29 kilómetros del municipio de Durán, vecino de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y capital de la provincia de Guayas.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) agregó que el temblor no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en la costa continental o insular del país.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.