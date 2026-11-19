Ahora, la Audiencia Nacional, una vez recibida esa comunicación, la pone a disposición de las partes del procedimiento, entre ellas la Fiscalía, que se había mostrado de acuerdo con la extradición, para que emita un informe, explicó este jueves a EFE el abogado Aitor Martínez.

Y mientras tanto, "se suspende el plazo" para resolver el caso explicó el letrado, que citó una notificación judicial que ha recibida hoy mismo.

Chambers, en prisión desde su detención en la isla española de Ibiza el 10 de julio, se opuso el viernes pasado a la entrega a Estados Unidos, donde está reclamado por delitos de blanqueo, posible financiación de la organización terrorista palestina Hamás y por participar en una protesta contra una empresa israelí.

Adujo que nunca cometió ilegalidades en su actividad de apoyo a la causa palestina, con la que simpatiza desde adolescente, e insistió en que la petición de extradición de Estados Unidos se debe a una persecución política auspiciada por el gobierno de Donald Trump.

La defensa del filántropo había denunciado que EE.UU alteró de 'mala fe' ciertos conceptos en la traducción de la documentación con la que pide su extradición y así elevar la gravedad de los hechos de los que está acusado y confundir a las autoridades españolas.

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Su equipo jurídico informó a la Audiencia Nacional, encargada del caso, de "las discordancias detectadas" en la traducción al español, según indicó este jueves en una nota de prensa.

La defensa lo cree importante porque esas disonancias han supuesto la inclusión de presupuestos de violencia y peligrosidad respecto del reclamado, y considera que existen motivos para sospechar que las alteraciones más relevantes pueden ser intencionadas para inducir a error a las autoridades españolas al calificar los hechos y decidir sobre la extradición.

La más grave de todas esas alteraciones, que ha llevado a las autoridades españolas a vincular a Chambers con la "promoción de actividades terroristas", es algo que no está en los cargos, pero que EE.UU. intenta aducir en relación con este caso, según los abogados de Chambers.

Citan la traducción dada a declaraciones de terceros en un chat en el que no estaba él, donde la expresión "global terrorism game" ("el juego del terrorismo global") es traducida como "actividades de terrorismo global".

"En el original, lo que es un juego de palabras en sentido figurado pasa a ser, en la traducción al español, un sustantivo de acción", explicó la defensa de Chambers en un comunicado.