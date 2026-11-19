Los informes del Centro de Apoyo Tecnológico a la Industria Metalomecánica (CATIM), fechados en octubre y noviembre de 2025, abarcan los funiculares de la Glória, Lavra y Bica y el elevador de Santa Justa.

Las cuatro instalaciones, gestionadas por la empresa municipal de transporte Carris, permanecen cerradas desde el accidente.

El Ayuntamiento de la capital portuguesa facilitó los documentos a los concejales de la oposición este miércoles, después de que un reportaje televisivo cuestionara por qué sus conclusiones no se habían dado a conocer.

Los grupos de la oposición acusan al equipo del alcalde, Carlos Moedas, de haber ocultado los informes y han pedido explicaciones.

El vicealcalde, Gonçalo Reis, defendió en declaraciones a la televisión pública RTP que el proceso se había desarrollado con "total transparencia". Según Reis, Carris recibió los informes entre octubre y noviembre de 2025 y los remitió a una comisión técnica.

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Reis afirmó que la empresa está revisando sus procedimientos de seguridad con los equipos técnicos. Preguntado por los puntos de corrosión detectados en el funicular de la Bica, insistió en que la prioridad es garantizar la seguridad de las instalaciones.

Inaugurado en 1892, el funicular de la Bica se construyó para salvar el desnivel entre la parte baja de Lisboa, próxima al río Tajo, y la entrada del Bairro Alto.

Esta instalación fue electrificada en 1916 y declarada monumento nacional en 2002, al igual que los funiculares de la Glória y Lavra y el elevador vertical de Santa Justa.

Entre las víctimas mortales del accidente del funicular de la Glória hubo ciudadanos portugueses y once de otras nacionalidades.

El organismo portugués de investigación de accidentes ferroviarios prevé publicar su informe definitivo antes de que termine el primer trimestre de 2027, mientras la Fiscalía lleva a cabo una investigación separada para determinar si existen responsabilidades penales.