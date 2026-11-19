La casa de subastas Fair Warning subastó hoy el cuadro 'In the Milky Lake/ Thinking One', una niña con los ojos cerrados que Nara pintó en 2011, el año en que Japón sufrió el terremoto más devastador de su historia, y que además ocurrió en la región natal del artista, Tohoku.

Según un comunicado, un comprador estadounidense no identificado se impuso a otros tres interesados, y contribuyó a que el cuadro se clasifique como el tercero más caro de Nara.

El gesto de la niña, enmarcado en una cabeza grande y redondeada, transmite una sensación de desánimo o resignación coherente con un lenguaje visual que ha cautivado al mundo del arte en las últimas décadas, con unas siluetas sencillas que proyectan gran intensidad emocional.

"Cuando un terremoto o una guerra causan una devastación total, pueden iluminar temporalmente cosas que normalmente permanecen ocultas. Hay muchísimas cosas que podemos aprender de ello", dijo Nara citado en un comunicado de la plataforma, declarándose afectado por las catástrofes.

Anteayer, la casa de subastas Sotheby's también atestiguó la popularidad del artista al vender un conjunto de esculturas llamado 'The Little Pilgrims (Night Walking)' (1999), con cinco figuras infantiles aparentemente caminando sonámbulas, por 2,68 millones, el doble de lo esperado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata del culmen de un mes fructífero para el artista, que ha protagonizado su primera exposición en solitario en Nueva York en una década en la reputada galería David Zwirner de Nueva York, con un centenar de obras representativas de toda su carrera que han causado furor.

Solo en la jornada de inauguración, el pasado 5 de noviembre, la galería recibió más de 4.000 visitantes, y en la primera semana sumaron 26.000, según indicó en un comunicado.

El gran interés fue constatado por EFE, con largas filas que giraban la esquina, incluyendo multitud de gente joven, durante la noche de apertura y otras dos tardes.

Un día laboral pasada la primera semana, en medio de una tormenta, los dos espacios de la galería estaban repletos de visitantes que se detenían y tomaban fotos, especialmente ante una serie de grandes retratos inquietantes de niñas que miran al frente y cierran los ojos.

Esos cuadros, coloridos, contrastaban con otros en blanco y negro que evocaban sentimientos de rabia, nostalgia y desesperación, algunos con inscripciones referentes a la paz y a la guerra, como el de una niña que ve casas quemarse en "vísperas de la destrucción" y otra que clama "no, no, no"..

El artista atraviesa un buen momento, pues está realizando una exposición en la Hirshhorn Sculpture Garden de Washington DC, con tres grandes esculturas que se pueden ver hasta finales de 2027, y en esa época en el Museo de Arte Moderno de San Francisco le dedicará una retrospectiva.

Nara (Hirosaki, 1959) pasó su juventud, de 1987 a 2000, en Alemania, tras lo que volvió a su tierra, y saltó a la fama poco después dentro de una generación de creadores japoneses de vanguardia ligados al movimiento neopop Superflat, en el que también se sitúa Takashi Murakami.

El 'superventas', considerado uno de los artistas contemporáneos más importantes, ha expuesto por todo el mundo sus obras, que son recordadas sobre todo por sus figuras infantiles desafiantes y traviesas, aunque tras el terremoto de 2011 entró en una fase más introspectiva.

La obra más cara de Nara que se ha subastado es la de la niña con cara amenazante 'Knife behind back' (2000), que recaudó unos 24,9 millones de dólares en Sotheby's en Hong Kong en 2019, en el inicio de un 'boom' que se ha moderado.

"Las pinturas de Nara son tan poderosas porque concilian dos fuerzas aparentemente irreconciliables: la estética austera y la energía explosiva del arte japonés, con una intensidad introspectiva y profundamente contenida", dijo en la nota el director ejecutivo de Fair Warning, Loïc Gouzer.