El informe que presenta anualmente este organismo de la ONU se centra este año en la situación de la juventud, según aclaró el representante de la UNFPA en Birmania, Jaume Nadal, encargado de exponer los datos en Madrid.

La Encuesta sobre el Futuro Demográfico del UNFPA, realizada a más de 108.000 jóvenes de 73 países, muestra que el 70 % desea casarse y más del 90 % quiere tener hijos, sin embargo una gran mayoría encuentran dificultades para alcanzar estos objetivos.

Los jóvenes abandonan cada vez más tarde la vivienda de sus padres, retrasan la formación de una pareja estable y posponen la maternidad y la paternidad.

Los empleos temporales, informales o precarios a los que acceden son la principal barrera para lograr la estabilidad económica que precisan para formar una familia, según los entrevistados.

A ello se suma la incertidumbre sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el empleo.

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Son conscientes de que muchas de las barreras que afrontan responden a desigualdades estructurales y de que esas realidades pueden cambiar, por lo que desean participar en las decisiones que les afectan, pero perciben que los sistemas políticos tradicionales apenas les ofrecen espacios reales para influir.

Aunque representan el 19 % de la población mundial, ocupan menos del 3 % de los escaños parlamentarios, según el informe, que además del los resultados de la encuesta de la UNFPA incluye datos de otros organismos de la ONU y abarcan una amplia diversidad de perfiles.

En sus conclusiones, la UNFPA hace un llamamiento a los Gobiernos para que "dejen de diseñar políticas para la juventud y empiecen a construir un futuro con ella".

"La juventud no solo pide un lugar en la mesa, sino una mesa nueva y mejor", añade Nadal.

El informe señala que en las dos últimas décadas se han registrado avances en salud, derechos sexuales y reproductivos y autonomía corporal de adolescentes y jóvenes.

Sin embargo, estos progresos siguen siendo muy desiguales y, en algunos países, están amenazados por la reducción de la financiación y de la voluntad política.

Además, las cifras globales esconden profundas desigualdades: los mayores obstáculos siguen afectando a jóvenes en situación de vulnerabilidad, como las personas LGBTIQ+, los jóvenes con discapacidad, los que viven en contextos de crisis y conflicto y, especialmente, las niñas.

Es llamativo que el 49 % de los jóvenes con discapacidad no estudian ni trabajan.

En el plano laboral tampoco es lo mismo vivir en un país rico que en uno pobre, como demuestra que en los países de bajos ingresos cuatro de cada cinco personas adultas jóvenes no tienen un empleo remunerado estable.

Y tampoco es lo mismo vivir cerca o lejos de las guerras, y el número de personas de entre 10 y 24 años que viven en un radio de 50 kilómetros de un conflicto activo se ha más que duplicado, pasando de 164 millones en 1990 a 340 millones en 2022.

Otro dato preocupante es que los trastornos mentales representan ya el 19 % de las enfermedades entre adolescentes y el suicidio continúa siendo la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

En la última década, el matrimonio infantil pasó de afectar a una de cada cuatro niñas a una de cada cinco y la mutilación genital femenina entre adolescentes de 15 a 19 años descendió del 41 % al 34 %.

Aun así, en África subsahariana casi una de cada tres niñas sigue casándose antes de los 18 años y la violencia de género sigue siendo un reto global.

Aunque cada vez existen más leyes y mecanismos de protección para las víctimas, el avance es muy lento. Desde el año 2000 la mejora apenas alcanza un 0,2 % anual.

También es revelador que entre las chicas de entre 15 y 19 años que han tenido una pareja sentimental, casi una cuarta parte afirma haber sufrido alguna vez violencia física o sexual por parte de ella.

A pesar de todos estos datos negativos, los jóvenes encuestados se muestran mayoritariamente optimistas respecto al futuro y confían en su capacidad para organizarse e intentar resolver los problemas que impiden su desarrollo.