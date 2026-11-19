Al cierre del parqué neoyorquino, el Nasdaq se situó en los 23.879 puntos, mientras que el Dow Jones bajó un 2,19 %, hasta 49.097 unidades, y el S&P 500 cedió un 2,02 %, hasta 7.175 enteros.

Según los analistas, los inversores recogieron beneficios tras la salida a bolsa de Anthropic, creadora de la herramienta de inteligencia artificial (IA) Claude, que se disparó un 17 %, hasta 97,17 dólares por acción.

La empresa salió esta mañana a bolsa con un primer precio de 111,50 dólares, lo que suponía una subida del 34 % respecto al precio de salida establecido.

La oferta pública inicial de Anthropic alcanzó los 81.300 millones de dólares, por encima de los 75.000 millones de la salida a bolsa de SpaceX en junio, que hasta ahora ostentaba el récord.

Además, si se tiene en cuenta la colocación privada simultánea, la operación asciende a un total de 107.300 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor operación de financiación de este tipo hasta la fecha.

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Aleks Spencer, director de inversiones de Bogart Weatlh, afirmó a CNBC que Anthropic "podría convertirse en el nuevo referente del comercio de IA, especialmente tras las noticias sobre Nvidia", en referencia a la dimisión de su consejero delegado, Jensen Huang, después de admitir que tuvo una aventura con una mujer que presuntamente fue una espía del Gobierno chino.

Nvidia bajó un 3,3 %, y en el sector también desatacaron las pérdidas de Micron (-2,1 %), Microsoft (-1,78 %) y Meta (-3,27 %).

Por su parte, Advanced Micro Devices (AMD) retrocedió un 7,7 % después de que el portal Hunterbrook Media publicara un informe que asegura que la empresa china IEIT recibió nuevas versiones del firmware de la tecnológica pese a estar incluida en la lista negra de EE.UU.

Por su parte, Take-Two Interactive, matriz de Rockstar Games, desarrolladora de la saga Grand Theft Auto (GTA), cuyo nuevo videojuego (VI) salió hoy a la venta, cerró la sesión en el Nasdaq con una caída del 2,11 %, hasta los 210,20 dólares por acción.

El índice de volatilidad VIX se disparó un 18 %, hasta los 29,13 puntos, su nivel más alto desde marzo.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 0,06 %, hasta los 83,21 dólares el barril, mientras los inversores esperan noticias positivas de Oriente Medio y estudian el último informe de reservas de crudo de Estados Unidos.

Al cierre de la sesión, el rendimiento del bono a 10 años bajó al 5,044 %, el oro cedió a 3.663 dólares la onza, y el bitcóin bajaba a 61.987 dólares.