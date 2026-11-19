El encuentro entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en la Villa Kylin de Shenzhen se da en un momento en que la campaña militar de Moscú en Ucrania se acerca a su quinto año.

Trump, afectado por la debacle republicana en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, está estancado en su guerra con Irán, mientras que una China en ascenso busca fortalecer su influencia en Asia.

El cónclave ha avivado los temores de que estos tres hombres poderosos puedan intentar dividir el mundo en esferas de influencia, por ejemplo decidiendo el destino de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa.

Previamente, se esperaba que Trump y Xi mantuvieran conversaciones bilaterales en las que se abordaran los lazos comerciales y, posiblemente, normas comunes para la inteligencia artificial y las repercusiones del escándalo de Nvidia.

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Pekín, Washington y Moscú han dado versiones diferentes sobre lo que esperan discutir en la cumbre trilateral al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad sureña china.

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Washington indicó inicialmente que Ucrania no estaría en la agenda, pero luego Trump confirmó que sí se discutirá.

El Kremlin ha dicho que la agenda aún no se había concretado, pero que será difícil evitar hablar de Ucrania en la reunión, que está programada para durar “no más de una hora”.

Putin, a quien las potencias occidentales han marginado en gran medida desde su ofensiva a gran escala en territorio ucraniano en 2022, dijo el miércoles ante empresarios en la APEC que las sanciones occidentales contra su país han “fracasado”.

“En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división (...) y diálogo en lugar de ultimátums”, afirmó.

China solo ha dicho que el trío mantendrá “intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”